Feltri: "Salvini leader di ieri, ci affidiamo a Meloni"

(Fotogramma)

"Perfino Matteo Salvini procede a tre cilindri", "è timoroso, incerto, ha smarrito le energie che lo avevano condotto ai vertici" e si è lasciato espellere dal campo "con il cartellino rosso di Nicola Zingaretti fra gli applausi di Luigi Di Maio e soci senz'arte". Lo scrive Vittorio Feltri su 'Libero', che in un editoriale dal titolo 'Dov'è finita l'opposizione' rintuzza il leader leghista anche sul piano personale.

Salvini "seguita a comparire in televisione però non incide se non quando si tratta di dire che io sono un coglione -scrive- perché senza volerlo avrei offeso i meridionali"... "comprendo che al capo della Lega premano i voti delle regioni da Roma in giù mentre a me sta più a cuore la descrizione della realtà patria. Facciamo mestieri diversi e non invidio il suo. Tuttavia un minimo di rispetto da lui me lo aspettavo".

Feltri tira le somme di tutto ciò constatando che "l'unico personaggio all'altezza di contrastare gli affossatori del Paese è Giorgia Meloni, la quale è una terrona superiore ai padani, combatte, sale nei sondaggi, mette all'angolo Lilli Gruber" e "insomma, ci affidiamo a questa ragazza di talento nella speranza che riesca a dare una svegliata a Salvini, un grande leader di ieri che auspichiamo lo ridiventi domani. Egli è un treno e non può avere l'andatura di un monopattino. Coraggio. Fuori le palle".