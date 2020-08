Meloni: "Fase 2 non esiste, è uguale a Fase 1"

(Immagine di reportorio - Fotogramma)

"La fase 2 mi pare non esista, francamente. E' uguale alla fase 1. Io non sono d'accordo con il principio della riapertura per settori. Perché un bar non può mettere la gente in fila come fa il supermercato? Perché la palestra non può aprire? Perché il parrucchiere che garantisce il rapporto uno a uno non può riaprire?", si chiede Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in collegamento con 'Mattino Cinque'. Così "condanniamo interi settori a rischiare di non riaprire più", insiste Meloni.

"Penso che sicuramente gli anziani vadano maggiormente difesi, cercando dei modi però per non farli sentire agli arresti domiciliari. Ci sono delle soluzioni. Se, per esempio, si prendessero intere zone turistiche rendendole libere dal virus e si desse la possibilità a quegli anziani di trasferirsi in quelle località per andare al mare, potrebbe essere un'idea", aggiunge.

Con l'emergenza coronavirus "su tutto il territorio nazionale abbiamo di fatto sospeso le prestazioni sanitarie ordinarie. Però ora abbiamo intere regioni nel centro sud in cui questo problema non c'è. E sono passate settimane nelle quali noi abbiamo sospeso delle prestazioni che possono totalmente cambiare il decorso di una malattia... possiamo evitare che altra gente si ammali?".