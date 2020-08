Fratelli d'Italia, 'sorpresa' per presidio Lega in Parlamento

Fotogramma

Da Fratelli d'Italia cautela sulla mossa della Lega di 'presidiare' il Parlamento, in una sorta di occupazione finalizzata al pressing per sbloccare l'impasse economica. Fonti di Fratelli d'Italia spiegano all'AdnKronos, come emerga "sorpresa, visto anche che da tempo il partito di Giorgia Meloni, chiede l'operatività piena delle Camere e dei suoi organismi". "Da tempo sollecitiamo un funzionamento a pieno organico di Montecitorio e Palazzo Madama". Inoltre, le stesse fonti sottolineano come la mossa di Matteo Salvini "non sia stata condivisa con il partito di Fratelli d'Italia".