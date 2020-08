Presidio Lega, fonti M5S: 'centrodestra ridotto a sit-com'

Fotogramma

"Il centrodestra sembra una sit-com, o un vecchio B movie all'italiana". Negli ambienti parlamentari dei 5 Stelle i battibecchi tra le forze di opposizione rispetto a manifestazioni davanti a Palazzo Chigi e il presidio in Parlamento della Lega, con Fi e Fdi che ammettono di non essere state informate dell'iniziativa, suscitano “sorrisi ma anche un forte senso di sconforto di fronte a partiti che sgomitano tra loro per chi la spara più grossa. Solo visibilità e propaganda. Zero voglia di contribuire a creare un clima più collaborativo alla fase delicata che attraversiamo. Irresponsabili allo stato puro. Si ride per non piangere", dicono le stesse fonti all’Adnkronos.