Presidio Lega in Parlamento, la stoccata di Orfini

Fotogramma

"Salvini annuncia che starà per protesta a oltranza in Parlamento. È davvero commovente il suo entusiasmo. Capita spesso quando ci entri per la prima volta, come deve aver finalmente fatto anche lui". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini del Pd commentando il presidio a oltranza alla Camera e al Senato annunciato dalla Lega.

Battuta anche dal deputato dem Filippo Sensi: "Sento che i leghisti adesso vorrebbero okkupare il Parlamento. Non me li ricordavo così affezionati a questa aula nei due anni scorsi, devo essere miope".