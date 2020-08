Salvini: "Io al lavoro con Renzi per il governo? Sono bufale"

Foto Fotogramma

"Sono bufale, secondo lei con emergenza cassa integrazione che non arriva, ospedali, siamo qua a fare gradi manovre politiche? ". Così Matteo Salvini, parlando a La7Gold, smentisce le indiscrezioni di stampa, che lo vedono al centro di una manovra per un governo di unità nazionale, insieme a Matteo Renzi, leader di Iv.

Sulla gestione della crisi, il leader della Lega dice: "Vedremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini, presidieremo il Parlamento, perché ormai di promesse gli italiani, in questi due mesi, ne hanno sentite tante".

"I commercianti - ricorda - ieri sono scese in piazza Udine a Savona a Bari a Firenze a Pavia aspirano stasera ci saranno altre manifestazioni tutte composte, educate, distanza, tutte con le mascherine quindi gli italiani si stanno dimostrando di enorme pazienza".

"Però la pazienza per molti non coincide con l'affitto e col mutuo e con le bollente e quindi vediamo di fare tutte le pressioni possibili perché il governo ascolti queste persone", sottolinea Salvini.

"Scuole materne, campi estivi, campi scout, se ci sono le condizioni di sicurezza perché non riaprire?", domanda il leader della Lega. "Ovunque stanno riaprendo le classi, in sicurezza", dice riferendosi a altri paesi europei. "Hanno - aggiunge - riaperto i negozi di abbigliamento per bambini e le librerie e allora perché non i negozi di arredamento, perché non i negozi di fiori, perché non altri negozi?".

Per quanto riguarda il Mes, "Mes Conte dice che 'il documento è stato approvato, ma io non so se lo uso', però io ormai non mi fido più delle parole di Conte. Ripeto, la cassa integrazione che doveva già essere arrivata e le imprese dovevano avere 400 miliardi", dice sottolineando i ritardi dei contributi. "Ci sono - sottolinea - tanti altri modi per avere soldi subito, la Banca Centrale Europea, Buoni del Tesoro straordinari, basta non aspettare".

"I Nas dicono che ci sono gravi irregolarità nelle Rsa? Da Nord a Sud, ma continuo a pensare che ci sarà tempo per chiarire, penso che ora la priorità è salvare vite", risponde Salvini. "Lasciate - conclude - lavorare i medici e gli infermieri".