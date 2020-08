Salvini: "Mafiosi scarcerati? Non vorrei che virus fosse scusa"

"Con la scusa del virus sono usciti dal carcere più di 40 delinquenti, assassini ed ergastolani, mafiosi e camorristi. Ditemi voi come si fa a infettare uno che è in carcere in isolamento e non vede nessuno. Non vorrei che per qualcuno fosse una scusa", dice Matteo Salvini, leader della Lega, in collegamento con 'La vita in diretta'.