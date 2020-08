Salvini: "Unità nazionale? Conte come un monarca"

Fotogramma

"Come fai a fare l'unità nazionale con qualcuno che si ritiene Dio in terra, con il presidente Conte che va in televisione e come un monarca dice concederò agli italiani di fare una passeggiata, di tornare a lavorare a giugno?". Così Matteo Salvini, in diretta su Canale 21, risponde a una domanda su un possibile governo di unità nazionale.

"Quindi bisogna capire - aggiunge Salvini - che cosa si intende per unità nazionale: tirare a campare o difendere l'interesse nazionale. Noi abbiamo fatto proposte, emendamenti, suggerimenti, ordini del giorno al governo, in queste settimane, ma ascolto pressoché pari allo zero"