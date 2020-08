Il 5S Airola: "Da Lega pigiama party irresponsabile"

Fotogramma

"Prima un deputato della Lega che si era presentato in Aula pur avendo la febbre e non sapeva nemmeno di dover tenere la mascherina. E dulcis in fundo un pigiama party in Parlamento. E come se non bastasse il deputato Morelli, sempre della Lega, ha anche usato l'Aula della Camera come suo studio televisivo personale facendo addirittura un collegamento con la trasmissione Agorà. Probabilmente sfugge che siamo ancora in un'emergenza sanitaria e che il Parlamento per primo deve dare il buon esempio con atteggiamenti responsabili. Proprio anche da un punto di vista igienico e sanitario". Così, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Alberto Airola.

"Non sfugge a nessuno che anche le Aule devono essere sanificate e che con questa pagliacciata anche le regole basilari igieniche sono state ostacolate tanto da doverle svolgere a settori. Senza alcun rispetto nemmeno per i commessi e per chi in queste Aule lavora. Mentre gli italiani sono a casa, attenti a seguire ogni indicazione del comitato scientifico per fermare la diffusione del contagio da coronavirus, la Lega gioca con azioni che oltre a essere solo propagandistiche sono anche dannose. È vergognoso", conclude Airola, "che i parlamentari della Repubblica per primi non diano il buon esempio. La Lega passa sopra a tutto solo per fare propaganda, pur di mettere in atto azioni del tutto inutili, pur di avere qualcosa da mettere sui social".