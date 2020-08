Calabria apre i bar, Santelli: "Diffida ricevuta, ma non ritiro l'ordinanza"

(Fotogramma/Ipa)

"Non ritiro la mia ordinanza". La governatrice azzurra della Calabria Jole Santelli, non molla. Dice di aver ricevuto la lettera di diffida del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ma tiene il punto e non rinuncia al suo provvedimento che anticipa l’apertura in Calabria di bar e ristoranti con il servizio all’aperto . Santelli dice all'Adnkronos che "tanto fra una settimana il governo farà lo stesso provvedimento" con un apposito Dpcm. "Ci scommetto".