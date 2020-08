Cacciari: "Renzi pensa alla Fase 3 e a Draghi"

(Fotogramma)

"Renzi si prepara alla Fase 3. Quando si faranno le Finanziarie pesantissime con una riduzione dell'imponibile e della ricchezza prodotta, lì certamente Renzi e molti altri pensano ad un cambio di guida. Ed è evidente a chi pensano. A Mario Draghi? Sì". Sono le parole di Massimo Cacciari a Piazzapulita.

"Io mi auguro che questo governo sia capace, affronti la questione drammatica del conflitto tra potere centrali e Regioni. Siamo in una situazione pazzesca, questo non dipende né da Renzi né dalle Regioni. Dipende dall'assenza di una riforma federalista", aggiunge.

"Conte deve capire che non è possibile governare in modo assolutamente centralistico, come è avvenuto del resto anche in passato. In una regione abbiamo limitazioni di un tipo, in un'altra abbiamo norme di altro tipo. E questo è responsabilità di un sistema", aggiunge.