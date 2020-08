Coronavirus, Calenda: "Conte fumoso e retorico"

(Fotogramma)

"Il presidente Conte continua ad essere fumoso, retorico e assurdamente autocelebrativo. Non sono chiari i parametri in base ai quali si decide e si decideranno aperture e chiusure, non si danno indicazioni su misure di sicurezza e monitoraggi. L'azione di Governo è carente, muta in continuazione e ricade totalmente sui cittadini". Così in una nota il leader di Azione Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso dell'informativa alla Camera sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus e l'allentamento del lockdown. "Al contempo - prosegue Calenda - lo spettacolo dato dalle opposizioni in Parlamento continua a essere poco serio e indegno del contegno, responsabile e decorso, dei cittadini italiani. La politica non ha ancora adeguato i propri comportamenti alla gravità della situazione".