Dem spintonato da leghista davanti a buvette Senato

'Rissa' in Transatlantico al Senato. Il sentore Pd, Franco Mirabelli, è finito a terra dopo essere stato spintonato da un senatore leghista. "Mirabelli parlava con Centinaio, un leghista è arrivato da dietro e ha spinto Mirabelli per terra", riferiscono da Palazzo Madama.

"Io ho spinto Mirabelli? No, non ho spinto nessuno, solo un equivoco poi chiarito". Così all'AdnKronos William De Vecchis, senatore della Lega, indicato tra i partecipanti alla discussione accesa in Senato.