Mes, Salvini: "Sorprende che Berlusconi parli come Prodi e Renzi"

"Ovviamente che Berlusconi sul Mes, sui fondi dell'Europa dica le stesse cose di Prodi e di Renzi ci ha stupito, ma fa niente: a me in questo momento non interessano le polemiche, i litigi, i sondaggi, i ciuffi, le pochette". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post. "Quei soldi" del Mes, ha ribadito Salvini, "non sono in regalo e mi spiace che Renzi, Prodi e Berlusconi dicano che sono soldi in regalo".