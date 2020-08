Orlando e la quarantena: "Ora ho i capelli alla Little Tony"

Fotogramma

"Se ho messo su un po' di pancetta? No, è la cravatta, sono dimagrito durante la quarantena", scherza Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Al conduttore Giorgio Lauro che gli fa notare qualche capello bianco in più, l'esponente dem risponde: "Sono bianchi e anche fuori controllo, un po' Little Tony... Io ce li ho sempre avuti bianchi, ora sono più banchi perché il tempo passa".

"Come sono messo a congiunti? Bene, grazie. Ad Affetti stabili? Come ormai è noto, meno bene: siamo sempre lì, alle difficoltà note si è aggiunta anche la pandemia...", scherza ancora.