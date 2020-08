Sileri: "Vedere gli amici? Si tratta di buonsenso"

Fotogramma

"Sulla questione 'amici', si tratta di buonsenso e poi le parole vengono anche strumentalizzate. Il buon senso fa sì che si faccia la migliore scelta nel rispetto di se stessi e degli altri. È chiaro che c'è chi ha un familiare e chi ha solo un amico, questo non significa riempire la macchina di amici e andare a fare la grigliata. Bisogna essere responsabili". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Radio Deejay'.

"Questo montare di critiche è deludente, ciò che mi infastidisce è che alcuni considerano gli italiani persone senza buonsenso - ha aggiunto -. Auspico che l'autocertificazione nelle prossime settimane venga tolta, non possiamo dover continuare a dimostrare la legittimità di uno spostamento per colpa dei pochi che non seguono le regole".