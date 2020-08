Sondaggio: Lega e Pd giù, M5S fermo

(Fotogramma)

Lega e Pd in calo, M5S stabile. E' il quadro delineato dal sondaggio che EMG Acqua ha realizzato per Agorà. La Lega, secondo le intenzioni di voto, è sempre saldamente il primo partito pur perdendo lo 0,4% e scendendo dal 28,8 al 28,4. Passo indietro anche per il Partito Democratico, che passa dal 20,9% al 20,7%. Nessuna variazione per il Movimento 5 Stelle, ancorato al 14,7%. Fratelli d'Italia cede lo 0,1% e ora vale il 13,7%. Cresce Forza Italia, che guadagna lo 0,5% e arriva al 6,6%. Italia Viva è ferma al 5,1%, mentre La Sinistra guadagna lo 0,1% (2,5) e Azione è ferma a 2,3.