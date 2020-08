Di Battista: "Renzi frustrato non farà cadere governo, merita oblio"

(Fotogramma)

"Disinnescare Renzi una volta per tutte, merita l'oblio". In un lungo post su Facebook, Alessandro Di Battista è durissimo contro l'ex premier, autore in Senato di un intervento estremamente critico nei confronti del premier Giuseppe Conte. "Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di visibilità. Io no - scrive Di Battista - Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica".

"Che le sue parole suscitino indignazione è più che normale, tuttavia sarebbe meglio metter da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte. Renzi, ormai da anni, non è più un politico - continua Di Battista - Lui per primo sa che non tornerà mai ad essere Premier o Ministro. Gli basta essere lobbista di se stesso. Si guadagna bene in fondo. Egli provoca, dice tutto e il contrario di tutto, fa finta di essere uno capace di fare o disfare governi ma è tutto marketing, o fuffa se solo ce ne rendessimo conto".

"E' vero, detesta Conte, d'altro canto è più che normale che un tipo che sta sulle palle persino a se stesso invidi un presidente con un alto gradimento popolare. E' frustrato - attacca ancora - ma non così stupido da far cadere un governo che prova a ricattare per ottenere nomine e prime pagine sui giornali".

Matteo Renzi "fa parlare i defunti per uno straccio di visibilità ecco, togliamogliela una volta per tutte, così sarà lui l'unico "morto" che parla. Derenzizziamoci insomma", aggiunge Di Battista: "E' un modo per prestare attenzione a quel che conta davvero per le nostre vite e per il nostro futuro e poi è un modo per disinnescare questo mediocre che si crede importante".

"Denaro e potere, siamo alle solite - attacca ancora l'esponente del M5S - Al soggetto dei voti non importa nulla (anche perché non ne ha). Al contrario è molto più interessato ai cachet che si porta a casa per deliziare con le sue idee (quindi con il nulla) platee di nobili sauditi. Da anni ormai Renzi sfrutta la politica per far soldi. Il business dei convegni non è niente male. Prima del covid lo si vedeva più a Riad che a Rignano sull'Arno. Si sa vendere il giovanotto ma per farlo ha bisogno di una carta: i giornali. Ve lo ricordate Armando Pellicci detto “er pomata” di Febbre da cavallo? 'Io ho corso, c'ho i ritagli' amava ripetere all'Ippodromo Tor di Valle mostrando vecchi articoli che parlavano di lui - conclude - Ecco, Renzi fa più o meno la stessa cosa. 'Io conto, c'ho i ritagli'. Il problema è che i ritagli ce li ha per davvero anche se nel mondo reale (al di fuori delle redazioni) non conta nulla. I giornali lo tengono in vita e gli danno le pezze d'appoggio per chiedere 20.000, 30.000, 40.000 euro a convegno (più viaggio in business class)".

Renzi, prosegue, "non vale lo sdegno delle vostre bacheche Facebook. Non vale un minuto della nostra vita nemmeno per schernirlo. E soprattutto non vale le prime pagine dei giornali né il timore che faccia cadere il governo. Uomini ben più importanti e potenti di lui brigano per far cadere il governo in questo momento". "E non lo fanno per avere 'i ritagli' dei giornali - sostiene- Figuriamoci, semmai i giornali li comprano. Lo fanno perché un governo tecnico/di unità/di tutti (e quindi non dei cittadini) per loro è una garanzia. Nei prossimi mesi ci saranno da spendere decine di miliardi di euro nella ricostruzione. Pensate davvero che i soliti boiardi di Stato non stiano già tramando per rifilarci nuovi Mose o Ponti sullo stretto?".