Boccia: "Se cade governo? Pd non ne fa un altro senza M5S"

Fotogramma

"Se cade il governo perché manca l'appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile ed escludo categoricamente che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la registrazione della puntata di 'Accordi e Disaccordi'. Il ministro si sofferma quindi sullo 'strappo della Calabria.

"E' il classico caso di una cosa fatta contro una misura nazionale chiara. Il governo ha detto che bar, ristoranti, parrucchieri hanno bisogno di linee guida e hanno bisogno di una valutazione ulteriore che faremo dal 4 al 17 maggio. Cosa succede se un bar apre e poi si ammala un lavoratore, uno chef, un cameriere?", dice.

"All'interno del Governo c'erano due diverse linee sulla Fase due? No, non esistevano due linee diverse", afferma. "Però è anche fisiologico, quando si lavora in gruppo, avere sensibilità diverse. Poi è chiaro che ci sono ministri che hanno pressioni diverse, però non ci sono state due linee. La somma di queste pressioni ha spesso determinato dei confronti tra di noi, però la saggia prudenza del presidente del Consiglio -conclude- ha tenuto insieme tutti".