Boccia: "Contributo da 3,5 mld anche a enti locali Regioni 'Speciali'"

(Fotogramma)

"Il contributo per oltre 3,5 mld previsto per gli enti locali sarà garantito anche per gli enti locali delle Regioni a Statuto Speciale" così come il "contributo previsto per il trasporto pubblico locale". E' quanto avrebbe assicurato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, secondo quanto si apprende, nel corso della videoconferenza con le Regioni a Statuto Speciale.

Allo stesso modo le Regioni a Statuto Speciale, avrebbe sottolineato durante il confronto Boccia, "avranno a disposizione le risorse per i rimborsi dei prestiti inferiori a 100 milioni dovuti alla sospensione delle rate dei mutui per il 2020".

"C'è la massima volontà del governo di andare incontro alle vostre esigenze sia sul tema della neutralità fiscale che su eventuali nuove modalità di indebitamento" avrebbe detto, inoltre, il ministro Boccia.