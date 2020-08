Colf e badanti, cosa prevede la Fase 2

(Fotogramma)

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi? E' questa una delle faq sul sito della presidenza del Consiglio in merito alla quale il governo fa chiarezza in prossimità della Fase 2. "Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza - si legge - Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).