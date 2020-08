Coronavirus, slitta riunione Conte-capidelegazione su decreto

(Fotogramma)

A quanto apprende l’Adnkronos, è slittata a domani pomeriggio la riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, alcuni ministri economici e i capidelegazione delle forze di maggioranza sul decreto aprile, ormai slittato a maggio. L’orario della riunione - che inizialmente avrebbe dovuto tenersi in mattinata, poi attesa in serata ma ormai sfumata - non è stato ancora definito, ma dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio, riferiscono fonti di governo. “Restano molti i nodi sul tavolo ancora da sciogliere”, viene spiegato.

L'incontro di stamattina tra i capidelegazione della maggioranza, Conte e Gualtieri sul prossimo decreto è stato piuttosto breve. E, raccontano fonti parlamentari, è servito a definire il metodo su come procedere. Tante le risorse in ballo e vari i nodi ancora da sciogliere. Dopo il consulto mattutino ci sarebbero state varie riunioni tra tecnici per valutare i vari aspetti del provvedimento. Tutto è stato rinviato a domani pomeriggio per un nuovo round.