Fase 2, visite a cimiteri consentite

(Fotogramma)

"E' consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti" anche al di fuori delle cerimonie funebri "sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento". Lo precisa il sito di Palazzo Chigi. "Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura", si legge ancora.