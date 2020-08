Salvini: "Governo non durerà tantissimo"

"Intanto si tratta di sconfiggere il virus e di dare aiuti rapidi alle famiglie e agli imprenditori e ai commercianti. Poi io penso che alla fine non dureranno tantissimo perché anche in Parlamento hanno detto cose diverse. E' come se ci fossero tre persone su una macchina: uno vuole andare a destra, uno a sinistra e uno fermarsi all’autogrill, è chiaro che dopo un po’ che litigano la macchina si ferma". Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a 'Mattino Cinque' nella giorna del primo maggio, risponde così ad una domanda sull'esecutivo.

Si parla anche dell'intervento di Matteo Renzi in Senato giovedì e al riferimento alle vittime di Bergamo. "Io i morti li lascerei in pace. Quelle nonne, quei nonni, quei papà, quei fratelli non li tirerei mai in ballo in un discorso politico perché sono oltretutto persone morte da sole", dice Salvini.