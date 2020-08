Conte: I capelli? Me li taglio da solo dai tempi dell'Università /Video

(Fotogramma)

"Allora guardi, se lei vuole, le rivelo un segreto eccezionale. E siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo...''. Giuseppe Conte confida alle 'Iene' di tagliarsi da solo i capelli. La chioma curata del premier, infatti, in questi giorni di lockdown è stata oggetto di polemiche, visto che i barbieri sono chiusi. L'inviato della trasmissione di Mediaset lo provoca: "In questi due mesi è andato dal barbiere sottobanco? Come fa a tenere i capelli in ordine così da due mesi? Sempre allo stesso modo, sempre alla stessa lunghezza, ci dica la verità, chi è che le ha fatto i capelli presidente?" (VIDEO). Il presidente del Consiglio replica: "Me li taglio da solo. Lei non ci crede, se vuole glieli taglio io... È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell'Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini". Rocco Casalino, portavoce del premier, conferma: ''Se li taglia lui, ha questa fissa. Anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri''.