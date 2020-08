Meloni: "Domani emendamento FdI su messe, vedremo chi è coerente"

Fotogramma

"Domani nell’Aula della Camera si discuteranno gli emendamenti al decreto-legge sul lockdown, che come sappiamo limita pesantemente le libertà e i diritti fondamentali degli italiani. Tra queste libertà c’è quella di culto, che il decreto calpesta impedendo la celebrazione delle messe con i fedeli. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento dice una cosa molto semplice: le celebrazioni religiose si possono svolgere, nel rispetto delle norme anti-contagio. In tanti, anche nel governo e nella maggioranza, hanno contestato l’ultimo dpcm di Conte e il no alle Messe. Domani vedremo, in Parlamento, chi sarà coerente e voterà insieme a noi l’emendamento di Fdi". Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente del partito.