Renzi: "Campionato riparta, Spadafora non capisce di calcio"

"Io sono perché il campionato riparta, il calcio non è un giocattolino per addetti ai lavori, è un mondo che muove denaro e passioni". Lo ha detto Matteo Renzi a L'Aria che tira.

"Spadafora come si permette di dire che non se ne parla di riaprire il campionato? Non si può permettere, può dire la sua ma non è padrone del calcio -ha spiegato il leader di Iv-. A Spadafora vorrei dire che si parla di tutto in democrazia. Non decide un ministro da solo ma il Parlamento, i tecnici, gli addetti ai lavori e chi capisce di calcio, categoria nella quale non mi sento di annoverare Spadafora, che non capisce nemmeno di democrazia se dice non se ne parla".