Zaia: "Io premier? Un incubo"

(Fotogramma)

"Zaia premier? Un incubo". Così ha risposto il presidente del Veneto oggi nel corso del punto stampa dopo il sondaggio che lo dà in continua ascesa di consensi e l'intervista di oggi di Massimo Cacciari che loda il suo operato, e il diretto interessato replica: "Il fatto che ci siano oppositori così importanti che dicano che sono bravo già si commenta da solo: e l'obiettivo non è di dire che io sono bravo ma di far intendere che qualcun altro non lo è".

Zaia ha poi spiegato che "i sondaggi sono fatti sulla scia del coronavirus, quindi hanno un peso che non è tutto politico. Io ringrazio tutti, ma l'impegno che ho preso l'ho preso per il Veneto, ricordo che ho lasciato il ministero dell'agricoltura per venire in Veneto. E quindi, non ho altre mire e aspirazioni". E anche sul fronte interno, del suo partito Zaia e le voci che lo vorrebbero al vertice della Lega, su Salvini ha tenuto a sottolineare: "Il segretario è il segretario. Punto e basta".

Quanto al voto per le amministrative"penso che il ministro Boccia abbia fatto una uscita di buon senso. Non posso non rilevare - ha affermato - che abbiamo 24 giorni di discesa delle curve e penso che se la situazione di oggi la trasponessimo a fine luglio avremmo difficoltà a dire ai cittadini che non si potrà andare a votare mentre tutto è aperto. Penso che approfittare della prima finestra utile per il voto sia una opportunità per il governo per la messa in sicurezza della democrazia".