Pd, Zanda si dimette da tesoriere del partito

Fotogramma

Il senatore Luigi Zanda ha rassegnato oggi le dimissioni da tesoriere del Partito democratico. Lo rende noto il Pd.

"Auguri a Luigi Zanda - scrive il segretario Nicola Zingaretti - che ringrazio per il lavoro di questi mesi da Tesoriere del Partito. Gli avevo chiesto, per la sua autorevolezza e per le sue indiscutibili capacità, di ricoprire questo delicato e fondamentale incarico, anche a fronte di una situazione molto difficile per le finanze del partito e per i dipendenti, che Luigi ha saputo esprimere al meglio affrontando diverse sfide elettorali e organizzative. A lui un ringraziamento - conclude Zingaretti - da parte di tutti i democratici e un augurio per la sua nuova avventura che, ne sono certo, saprà affrontare con il massimo delle energie". E quest'oggi è stata costituita a Torino la società Editoriale Domani posseduta da due società il cui azionista unico è l'ingegner Carlo De Benedetti. Presidente è per l'appunto Luigi Zanda.