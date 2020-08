Giarrusso contro Bonafede: "E questo sarebbe un ministro valido?"

Fotogramma

Affondo dell'ex grillino Mario Michele Giarrusso contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. In un post su Facebook il senatore dice la sua sulla polemica tra il guardasigilli e il magistrato Nino Di Matteo. "Basentini è stato scelto da Bonafede, primo errore; è stato preferito a Di Matteo, secondo assurdo errore; con la famigerata circolare 21 del Dap sono state aperte le carceri ai mafiosi, terzo errore; ci sono voluti due mesi e più di 376 mafiosi scarcerati prima che il ministro desse segni di vita(rimuovendo Basentini), quarto errore", punge l'ex esponente M5S, che poi si chiede: "E questo sarebbe un ministro valido? Ma veramente non ci vergognamo di 376 mafiosi scarcerati in due mesi, nell'inerzia del ministro e grazie alla circolare 21 del Dap?".