Lega, candidato lascia: "Salvini capace solo di protestare"

Fotogramma

Lascia la Lega Luigi Novello, consigliere di maggioranza del Comune di San Lucido in attesa della pronuncia degli organi giudiziari in merito alla mancata attribuzione del proprio seggio in Consiglio regionale. “Una decisione maturata con ponderazione – spiega in una nota Novello candidato con la Lega durante le recenti elezioni regionali - e dopo essermi confrontato con amiche ed amici, con i quali condivido un percorso politico basato sull’onestà, sulla trasparenza e sull’amore smisurato verso la nostra terra”.

“Tanta è stata la delusione di toccare da vicino, dall’interno, la fumosità di un partito in cui abbiamo intravisto una possibilità di cambiamento e che, invece, è stato solo capace di tradire la nostra gente e la nostra fiducia. Nessun dirigente della Lega ha inteso riservare, ad esempio, un attimo per la mia comunità, per San Lucido. Né una telefonata, né un pensiero, una preoccupazione. Nessuna attenzione. D’altronde, - denuncia Novello - abbiamo persino preso atto dell’inesistenza di un progetto per la Calabria, di una programmazione territoriale, di un’organizzazione reale, di una prospettiva. Solo propaganda e vuoto di idee”. Dubbi, afferma Novello, “alimentati dalle continue gaffe, a livello nazionale, di Matteo Salvini, capace solo di protestare e di soffiare sul fuoco del populismo e completamente disinteressato alla Calabria ed ai nostri problemi. Per non parlare della mala gestio continua, che ha fatto perdere credibilità ed autorevolezza al partito, anche a livello calabrese, in pochissimi mesi. Volevo liberarmi dall’incoerenza di un partito, che sembra essere arrivato in Calabria solo per meri calcoli elettorali. Il territorio calabrese, merita una classe dirigente vera e non di plastica”.