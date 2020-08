Zaia: "Sondaggi? Lasciatemi fuori da queste manfrine"

Foto Fotogramma

"I sondaggi di oggi sono fatti in un momento particolare della storia di questo paese, con l'epidemia di coronavirus. E infatti al vertice delle classifiche troviamo tutti coloro che sono in prima fila in questa vicenda. La politica ha un suo corso che è diverso da quello del coronavirus, e io come ripeto da sempre non sono minimamente interessato ad altri ruoli, lasciatemi fuori da questa manfrine". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha risposto così a chi gli faceva notare oggi l'articolo di elogio da parte del Financial Times, con consensi in salita verticale mentre sarebbero in calo quelli del leader della Lega Matteo Salvini.