Conte: "Valuteremo se è possibile anticipare aperture"

(Fotogramma)

"Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze", bisogna "lavorare tutti insieme e affrettarsi per portare questa settimana in Cdm il decreto legge" sulle misure economiche. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con Rete Imprese Italia in cui ha riferito ai partecipanti la "dolorosa notizia" del piccolo imprenditore che si è tolto la vita nella notte a Napoli. Il 57enne si è impiccato nel capannone della sua ditta, provato dallo stress dovuto alla crisi economica, innescata dal Covid-19. "Non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda - ha detto il presidente del Consiglio ai rappresentanti di commercianti e esercenti in conference call, riferiscono alcuni presenti - siamo vicini alla famiglia" dell'uomo, che lascia la moglie e una figlia.

"Dal governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo" ha detto il premier in riferimento alle attività della vendita al dettaglio e degli esercizi commerciali, nel corso dell'incontro. "Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori", ha spiegato il presidente del Consiglio, sottolineando che con il piano del ministro della Salute e con le informazioni che Regioni ed enti locali dovranno mandare giornalmente "siamo nelle condizioni di un piano che ci consenta di tenere sotto controllo la curva del contagio anche a livello territorialmente molto circoscritto".