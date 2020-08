Fase 2: giovedì Conte vede Boschi, Rosato e Faraone

(Fotogramma)

A quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ha convocato per domani, nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Iv, Maria Elena Boschi e Davide Faraone, rispettivamente capogruppo di IV alla Camera e al Senato. La convocazione arriva dopo che il presidente del Consiglio, già nel pomeriggio, aveva spiegato che non c’è alcuna ostilità nei confronti del partito renziano.

Conte: "Nessuna ostilità nei confronti di Italia Viva"

"Il fatto che Conte abbia espresso pubblicamente apprezzamento per Italia Viva e abbia annunciato di anticipare alcune aperture , come chiesto da tempo da Renzi, è visto come un fatto positivo da Iv" sottolineano fonti di Italia Viva. "Sembra che abbiano capito che senza di noi non c’è maggioranza, specie al Senato. Meglio tardi che mai", si spiega. Nell’incontro di domani tra Conte ed Italia Viva saranno centrali tre questioni: Bonafede, il piano shock e la ripartenza economica, aggiungono le stesse fonti.

Matteo Renzi riunirà in videoconferenza i deputati e i senatori di Italia viva sabato mattina alle nove.