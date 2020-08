Maria Falcone: "Scarcerazioni boss? Il 41 bis non si tocca"

Foto Fotogramma

"Premetto che non sono giustizialista e che non voglio entrare nel merito delle decisioni dei magistrati ma penso che l'articolo 41 bis, cioè il carcere duro, è stato creato non dai giustizialisti ma dal parlamento perché si riteneva ed è importante che i detenuti per fatti di mafia, se viene lasciata a loro la possibilità di comunicare con l'esterno continuano ad avere le leve del comando". Lo ha detto Maria Falcone commentando la polemica sulle scarcerazioni dei boss mafiosi.

"E' importante - dice - che vivano isolati per evitare che continuino a essere boss, perché il detenuto che comanda continua la sua funzione di boss, quindi il 41 bis non va toccato". "Per tutti gli altri detenuti è necessario che ci siano di volta in volta determinate decisioni al vaglio dei magistrati - dice durante la presentazione delle manifestazioni per il 23 maggio in videoconferenza - ma la cosa più importante è pensare che nelle carceri ci siano i mezzi idonei per potere trattare anche dal punto di vista della sanità i detenuti. E, ribadisco, io non sono una giustizialista".