Salvini: "Porti aperti e regolarizzazioni, situazione sfugge di mano"

Fotogramma

"Porti aperti, regolarizzazione dei clandestini, centinaia di sbarcati ricercati per controlli sul Coronavirus. Nemmeno la grave emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il nostro Paese va a desistere la sinistra dell''accogliamoli tutti'". Così Matteo Salvini, sui suoi canali social.

"La situazione - avverte il leader della Lega - sta sfuggendo di mano, non è questa l'idea di Italia che ho in mente, e credo che come me la pensino milioni di cittadini. Prima o poi gli italiani presenteranno il conto".