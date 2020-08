Zingaretti: "Ritardi attuazione misure minano credibilità Stato"

Fotogramma /Ipa

"Ottima l'idea di un provvedimento ad hoc sulla semplificazione, ma i ritardi nell'attuazione e concretizzazione dei provvedimenti già presi sono insopportabili e minano la credibilità dello Stato perché cresce tra le persone la percezione di solitudine. Come abbiamo detto la semplificazione e la lotta alla burocrazia sono una condizione per lo sviluppo, fondamentale per salvare le imprese italiane". Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Facebook.

"Già dal prossimo decreto -aggiunge- bisogna dare dei segnali importanti dando fiducia all'autocertificazione e iniziando a introdurre la semplificazione di procedure in settori che rendono più competitivo il territorio. Penso all'economia green e digitale che deve favorire investimenti di qualità. Penso a ecobonus per l’efficientamento energetico delle imprese, delle case o del settore turistico, così come semplificare le procedure per la banda larga nei piccoli Comuni e le aree interne. O semplificare al massimo tutte le procedure per gli investimenti legati al rilancio di fonti rinnovabili".