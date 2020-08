Boccia: "Italia Viva? Talvolta fatico a capire"

Fotogramma

"Penso che Italia Viva stia dando un contributo importante, poi, ogni tanto, tira fuori aspetti più politici che io fatico a mettere a fuoco". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a "24 Mattino" su Radio 24, commentando i retroscena politici che attribuiscono al leader di Italia viva Matteo Renzi l'intenzione di voler costruire un nuovo governo con una maggioranza allargata a Forza Italia. Boccia non crede nemmeno all'ipotesi che il presidente del consiglio Giuseppe Conte possa fare un proprio partito, in vista di eventuali elezioni anticipate. "Non mi sopravvalutate - ha affermato il ministro e deputato Pd - non pretendete da me che io faccia il chiromante e non sono in grado".

"Questo è un momento difficile per il Paese e io penso che gli italiani si riconoscano soprattutto nei comportamenti lineari, la serietà e il rigore delle azioni politiche. Io ritengo che Conte abbia fin dal primo giorno voluto rendere trasparente l'azione del governo. E' nelle avversità - ha concluso Boccia - che si riconoscono le persone per bene e serie che agiscono nell'interesse collettivo".