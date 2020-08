"Firma per dimissioni Bonafede", Meloni lancia petizione sui social

(Fotogramma)

Una raccolta firme con tanto di pagina dedicata per sottoscrivere la richiesta di dimissioni immediate per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. A lanciarla attraverso i social è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Mafiosi e boss scarcerati: l'Italia non merita questo! Firma la petizione per chiedere le dimissioni del Ministro Bonafede. Fratelli d'Italia ha già presentato una mozione di sfiducia al Senato", scrive su twitter Meloni lanciando l'hastag "#BonafedeDimettiti" e postando una foto del ministro e la scritta: 'Grazie a lui mafiosi e boss fuori dalla galera'.