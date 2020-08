(Fotogramma)

"Se non ho precise garanzie su chi vede i miei dati e chi li usa, no". Così Matteo Salvini, a 'L'aria che tira', su La7, risponde a una domanda sull'utilizzo da parte sua della app 'Immuni' per controllare il contagio da coronavirus. "Nessuno vuole essere schedato", sottolinea il leader della Lega.