Il sondaggista: "Ciclo Salvini in flessione, capire se è caduta libera"

Una flessione, che bisognerà capire se proseguirà o no. Per Antonio Noto, direttore di 'Noto Sondaggi', il 'gradimento' dei cittadini per Matteo Salvini "su cui tutti gli istituti - spiega l'analista di flussi elettorali all'AdnKronos - sono concordi nel valutarlo in discesa" è un fenomeno "naturale, perché tutti i politici hanno un ciclo di percezione da parte dei cittadini e chi sulla cresta dell'onda da più anni può avere una flessione", sottolinea riferendosi al leader della Lega.

Per Noto, sintetizzando, "Salvini sta pagando ancora effetto del Papeete, l'addio al governo - rimarca - è evidente che una parte dei suoi elettori non ha condiviso la scelta". "Il punto - spiega Noto - è quello di capire se il trend negativo diminuirà ancora o si stabilizzerà, una cosa ad oggi imprevedibile".

"E' anche vero - aggiunge - che in un momento di crisi chi è al governo, viene ad avere naturalmente un consenso maggiore". Sui voti virtuali persi da Salvini però Noto sottolinea come sia possibile un travaso verso Fdi: "A differenza di Salvini, Giorgia Meloni è in crescita, le curve, per usare un termine di moda mutuato dall'emergenza sanitaria, sono complementari, lui scende e lei sale, come sale Fdi che sta intorno al 14%".

La figura di Salvini viaggia di pari passo con il consenso del suo partito: "Anche la Lega perde consensi - aggiunge il sondaggista - prima stabilmente sopra il 30%, ora di sicuro sotto, tra il 25 e il 29 massimo".