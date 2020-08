Sondaggista Crespi: "Salvini in calo? Perso contatto con gente"

Fotogramma

"La flessione di Salvini? Ha completamente perso il contatto con la gente, per questo i sondaggi sono scesi in questo modo, ha perso credibilità". Raggiunto dall'AdnKronos, il sondaggista Luigi Crespi, spiega così le ultime rilevazioni per la Lega e per il suo leader. "Ci sono - ricorda - milioni di italiani rimasti in casa, con problemi diversi da chi girava, anche con le mascherine".

"Quella che si sta vivendo - sottolinea - è una situazione senza uguali nella storia ed è naturale che, in questo momento, la gente si riferisca a Conte, a Mattarella, alle istituzioni", mentre prosegue: "Salvini ha tenuto una posizione ondivaga e nevrotica, un giorno collaborativo un giorno no, doveva invece starsene tranquillo e aspettare che Conte, politicamente, si suicidasse da solo". "Anche la Meloni - nota il sondaggista - è stata durissima, ma non è mai apparsa eccessiva e pregiudiziale, ha svolto le sue azioni all'interno delle istituzioni, senza strappi".