Di Stefano vs Zaia: "Come Salvini, un giorno apre l'altro chiude"

Fotogramma /Ipa

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia "fa come Matteo Salvini: un giorno chiude tutto e un giorno apre tutto. Serve la scienza e non le sparate dei leader vari. Non condivido l'approccio del 'domani dobbiamo riaprire tutto', ai cittadini va trasmesso il concetto di gradualità. ”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il sottosegretario agli Esteri e deputato M5S, Manlio Di Stefano.

Cosa ne pensa degli 'attacchi' di Matteo Renzi al governo? “Renzi è entrato in maggioranza? Non me ne sono accorto. Scherzo ha aggiunto il sottosegretario - perché non faccio molto caso alle sue dichiarazioni, non me ne preoccupo”.