Fase 2, Bersani: "Lo Stato fa corsa di F1 guidando un'utilitaria"

Foto Fotogramma

"Lo Stato si trova a dover fare una specie di corsa di Formula 1 guidando un'utilitaria". Lo dice Pier Luigi Bersani parlando della Fase 2 a 'L'Aria che tira' su La7. "Certamente c'è una fase di nervosismo molto accentuato tra chi vuole aprire, chi ha paura di andare e chi pensa di potersi mettere in libertà. Qui il passaggio deve essere chiaro", sottolinea Bersani.

"Noi -aggiunge- lunedì abbiamo messo in movimento 4 milioni e mezzo di italiani che lavorano, abbiamo bisogno di una decina di giorni per capire se il tasso di contagio rimane intorno allo 0,5/0,6 o se la prima mossa che abbiamo fatto lo rimette in moto (il virus, ndr). Se noi tra dieci giorni vediamo che la cosa è sotto controllo si possono anticipare le scadenze. Dopodiché il problema non è finito, perché la gente prima di andare al ristorante o in pizzeria avrà dei problemi".

Sulla situazione politica in Italia, Bersani dice: "Se cade questo governo vuol dire andare a elezioni a luglio in piena pandemia. Volete segnalarmi qualcuno che abbia fatto meglio di Conte?".