Salvini: "Bolzano? Stufi di un governo che sa dire solo no"

Foto Fotogramma

"Italiani stufi di un governo che, da Bolzano alla Calabria, sa solo dire di no alle legittime richieste di lavoro e sicurezza di Comuni, Regioni e autonomie. Ripartire in sicurezza è fondamentale, avanti così!". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando lo scontro tra governo e Provincia Autonoma di Bolzano.

"In Alto Adige hanno deciso di riaprire i servizi per l’infanzia da lunedì 18, per aiutare in modo concreto le famiglie con figli che tornano a lavorare. È la strada giusta!", sottolinea il leader leghista.