Sindaco Catanzaro: "Folla Navigli? Rispettino le regole, al Sud non siamo inferiori"

(Fotogramma)

"Gli indisciplinati non eravamo assolutamente noi, ci siamo comportati benissimo sia prima che ora, nella Fase 2. Qui in Calabria sono pochissime le persone che violano le regole, qualche ragazzo, però il comportamento dei calabresi è esemplare". A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, commentando la folla lungo i Navigli a Milano immortalata da diversi video che mostrano anche gente con la mascherina abbassata. Alle persone indisciplinate contro le quali si è scagliato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, Abramo manda a dire che "noi non siamo degli esseri inferiori, abbiamo dimostrato di essere corretti, e loro, dopo ciò che hanno purtroppo subìto, farebbero meglio a rispettare le regole".

Infine Abramo, premettendo che non ha "intenzione di attaccare le regioni del Nord con le quali il rapporto non si deve pregiudicare", si rivolge alle "poche persone che hanno innalzato un muro fra il Sud e il Nord", ribadendo che "noi non siamo inferiori, lo abbiamo dimostrato nei fatti, ma non ci possono essere queste contrapposizioni fra regioni, non fa bene all’Italia".