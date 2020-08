Tajani: "Di Maio faccia appello alla sua maggioranza, non a noi"

(Fotogramma)

"Di Maio deve lanciare un appello ai partiti della maggioranza del governo di cui fa parte, non certo a noi di Forza Italia che abbiamo sempre dato la massima disponibilità, ricevendo in cambio qualche sorriso, un paio di caffè e un bicchiere di acqua minerale...". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, commenta così con l'Adnkronos l'appello bipartisan lanciato da Luigi Di Maio a lavorare insieme in vista della cosiddetta fase due dell'emergenza Covid-19.

''Tutti i nostri emendamenti - avverte il numero due azzurro - sono sempre stati bocciati. Del resto, hanno posto la fiducia su ogni provvedimento... Il centrodestra non è stato più invitato dal premier Conte, nonostante Berlusconi e gli altri leader di partito della nostra coalizione abbiano più volte detto di essere disponibili a collaborare. E collaborare in Italia - sottolinea Tajani - significa lavorare insieme. Noi abbiamo risposto positivamente all'appello del capo dello Stato, mi pare, invece, che siano stati i partiti della maggioranza a non rispondere positivamente''.

Tajani replica anche a Matteo Renzi, che ogni giorno 'minaccia' una crisi di governo: ''Certamente, noi non partecipiamo a giochi di potere e a polemiche per organizzare riequilibri all'interno della maggioranza come sta accadendo in questi giorni... Noi - garantisce - lavoriamo per trovare soluzioni ai problemi degli italiani, tant'è che abbiamo presentato un progetto complessivo per la fase 2. Il governo, invece, è sparito....''.