Mes, Iv: "Cambiamogli pure nome, ma risorse vanno prese"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Le risorse del Mes vanno prese, costano un sesto dei soldi a debito sul mercato. Sono l'occasione per mettere a posto la sanità italiana, per sanificare, filoni finanziamento che possono dare mano vero". Così Ettore Rosato, capogruppo di Italia Viva, alla Camera, in collegamento con Omnibus, su LA7. Al Mes "cambiamo pure il nome, basta questo, è una cosa diversa, non c'è alcuna condizionalità".

Per Rosato "bisogna uscire dalla demagogia, mettere prima di tutto davanti l'Italia". Un voto sul Mes? Non vedo come possa essere negato un confronto parlamentare, penso ci sarà", conclude Rosato.