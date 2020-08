Renzi nella chat Iv: "Bene apertura Conte, ma ora servono risposte"

Fotogramma

"Bene l'apertura di Conte, ora verificheremo. Servono risposte vere su metodo e contenuti". Lo ha detto Matteo Renzi, riferiscono alcuni partecipanti, nel corso della chat con parlamentari e consiglieri regionali di Iv. Da parte di tutta Italia Viva, inoltre, c'è "preoccupazione per la situazione del Paese, una grande preoccupazione per la situazione economica".Una video riunione "molto positiva", quella di oggi, che si è svolta in un "clima molto disteso" ed ha visto oltre 40 interventi. Lo sottolineano fonti di Italia Viva. "Piena condivisione da parte dei deputati e senatori delle riflessioni di Matteo Renzi sulle due questioni aperte: le sfide del Governo e l’organizzazione del partito, vista la difficoltà della fase di lockdown - spiegano le stesse fonti -. Nei prossimi giorni Italia Viva presenterà al premier le proprie proposte per il Paese, proposte che poi saranno discusse col resto della maggioranza".

Infrastrutture, aiuti alle famiglie, scuole, commercio tra i temi toccati nell'incontro chiuso dall'intervento dell'ex premier. Renzi ha ascoltato, specie, le parole dei consiglieri regionali dalle quali è emersa la gravità della situazione per la fase2 e le "difficoltà" lasciate dal lockdown. "Da parte di tutti noi c'è molta preoccupazione per la situazione economica", ha ammesso il leader di Iv. Ma se la fase2 e gli interventi economici l'hanno fatta da padroni, nella chat non si è mancato di discutere delle "sfide del governo" e del rapporto tra Iv, gli altri alleati e il premier. "Bene l'apertura di Conte, ora verificheremo. Servono risposte vere su metodo e contenuti", ha sintetizzato lo stesso Renzi.

Ma, raccontano diversi partecipanti, più di un malumore è emerso durante la videoconferenza. "Sulle nostre proposte prima ci prendono in giro, se non di peggio, poi però sono costretti a darci ragione. L'ultima, sull'Inps: era pronto il nostro emendamento, non ce l'hanno fatto presentare e ora tutti a dire che le procedure per la Cig non vanno", è sbottato un big del partito. "Noi attendiamo con ottimismo, ma anche con realismo. Bisogna chiarirsi in modo serio, vero", ha spiegato un parlamentare di primo piano. In sintesi, al termine dell'incontro fonti di Italia viva spiegano: "Non è più tempo che il Pd decide e noi votiamo. Questo tipo di partita è chiusa. La linea del Pd e del M5s è un disastro, se li lasciamo fare è una tragedia per il Paese".