Bozza dl Rilancio: stato d'emergenza scade 31 luglio, proroga di altri 6 mesi

Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali. E' quanto prevede la bozza del dl Rilancio. "I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati" e "in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi", si legge nell'articolo della bozza dove si precisa che non ne "derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".